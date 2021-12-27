Українці показали Зеленському своє ставлення до військового обліку для жінок

Українці дуже швидко висловили свою думку стосовно ініціативи Міноборони України поставити на військовий облік жінок низки спеціальностей. Зареєстрована на сайті Офісу президента петиція за п'ять днів набрала необхідних 25 тисяч голосів, щоб її розглянув лідер держави.
Петиція
Петиція під назвою "Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальності та/або професію бути військовозобов'язаними!" була опублікована на сайті ОП 23 грудня. На обід 27 грудня вона мала вже понад 25 тисяч голосів підтримки.
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У петиції сказано: "Перелік спеціальностей та/або професій,споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних (Наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313). Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього МАЙЖЕ УСІ жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними.
Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації".
Скандальний наказ
- 22 грудня стало відомо, що Міністерство оборони України видало наказ від 11 жовтня 2021 року за № 313 зі списком спеціальностей та професій для жінок, після здобуття яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значиться там до пенсії – до 60 років. Серед таких професій виявилися менеджери, головні бухгалтери та листоноші.
- Тотальний військовий облік готувався до весни 2022 року. Проте тривожні сигнали на геополітичній арені та знімки російської армії біля кордонів із супутників прискорили процес на півроку.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що загалом це правильний крок, проте до самого переліку професій є питання.
- Проте і це рішення напружило Росію. Уродженка Шепетівки (Кам'янець-Подільська область) голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила : "От зараз як оцінити: в Україні оголошено військову мобілізацію жінок. Усі жінки, навіть вагітні, повинні і зобов'язані піти у військкомат і стати на облік".