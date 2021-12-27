Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Где был здравый смысл?" Эксперты указали на один нюанс в воинском учете для женщин

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
27 декабря, 11:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
17 декабря вступил в силу документ, которым женщин в возрасте до 60 лет обязывают стать на воинский учет
Эксперты высказали свое мнение о приказе Минобороны. Фото: коллаж "Сегодня"
Эксперты высказали свое мнение о приказе Минобороны. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал приказ Минобороны, согласно которому женщины, которые работают, должны стать на воинский учет. По его мнению, это правильный шаг, но есть один нюанс.

Об этом эксперт сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

"Это абсолютно правильный шаг, и любая цивилизованная страна должна иметь мобилизационный ресурс и должна знать, сколько военнообязанных людей находится в стране. Единственное, что меня здесь удивляет, это сам список этих профессий, которые были указаны в законе и сейчас раздаются эти призывы в сторону здравого смысла пересмотреть. А где был здравый смысл, когда писали проект закона. Вот единственное, что я заметил в этом законе, а так закон абсолютно уместен и должен существовать в любой цивилизованной стране", – сказал он.

Жданов добавил, что полезными также могут быть люди таких профессий, как музыкант и менеджер.

"Кстати, музыканты и менеджеры тоже нужны. Есть и торжественные мероприятия даже во время войны, даже та самая похоронная команда, поэтому здесь нужно просто пересмотреть целесообразность этих профессий", – сказал он.

Реклама

В свою очередь, политолог Вера Константинова согласилась, что в условиях войны с РФ страна должна понимать, какой у нее мобилизационный резерв.

"Наша большая проблема, мы смотрим на один приказ, не читая первоисточник, имеется в виду тот же закон Украины, который был с изменениями принят 30 марта этого года относительно воинского долга и там четко написано, если не только 11 пункт этого закона читать, а читать далее, вы там найдете кучу моментов, касающихся охраны материнства, детства. То есть женщины в добровольном порядке, если есть необходимость, но страна должна знать, сколько есть граждан Украины, которые подлежат призыву в случае военного положения", – сказала она.

Реклама

По словам политолога, это четкие юридические рамки. Также Константинова добавила, что удивлена тем, что приказ появился в информационном поле без должной подготовки и разъяснений.

Что известно?

  • На днях Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и значиться в нем до 60 лет. Среди таких профессий оказались менеджеры, главные бухгалтеры, почтальоны и многие другие. Читайте подробнее, зачем это нужно и что будет в случае вторжения России.
  • Начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко рассказывал, как и куда подавать женщинам документы для воинского учета.
  • "Косить" не советуем – по статье 210 КУоАП установлены штрафы для военнообязанных за нарушение правил военного учета. За уклонение – админштраф от 850 до 1700 гривен. Штрафы могут коснуться и работодателей. Они будут обязаны контролировать, находятся ли их работницы на воинском учете, если профессия есть в списке. Если они этого не будут делать, то могут заплатить от 5100 до 8500 гривен за нарушение.
  • Также мы узнали, будут ли украинок созывать на военные сборы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

36 301

заболело за неделю в Украине

-24%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять