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"Де був здоровий глузд?" Експерти вказали на один нюанс у військовому обліку для жінок

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
27 грудня, 11:53
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17 грудня набув чинності документ, яким жінок віком до 60 років зобов'язують стати на військовий облік
Експерти висловили свою думку щодо наказу Міноборони. Фото: колаж "Сьогодні"
Експерти висловили свою думку щодо наказу Міноборони. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував наказ Міноборони, згідно з яким жінки, які працюють, мають стати на військовий облік. На його думку, це є правильний кроком, але є один нюанс.

Про це експерт сказав у ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Це абсолютно правильний крок, і будь-яка цивілізована країна повинна мати мобілізаційний ресурс і повинна знати, скільки військовозобов'язаних людей знаходиться в країні. Єдине, що мене тут дивує, це сам список цих професій, які були вказані в законі і зараз лунають ці заклики у бік здорового глузду переглянути. А де був здоровий глузд, коли писали проєкт закону. Ось єдине, що я помітив у цьому законі, а так закон абсолютно доречний і повинен існувати в будь-якій цивілізованій країні", – сказав він.

Жданов додав, що корисними також можуть бути люди таких професій, як музикант та менеджер.

"До речі, музиканти та менеджери теж потрібні. Є й урочисті заходи навіть під час війни, навіть та сама похоронна команда, тому тут потрібно просто переглянути доцільність цих професій", – сказав він.

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У свою чергу, політолог Віра Константинова погодилася, що в умовах війни з РФ країна повинна розуміти, який у неї мобілізаційний резерв.

"Наша велика проблема, ми дивимося на один наказ, не читаючи першоджерело, мається на увазі той самий закон України, який був із змінами прийнятий 30 березня цього року щодо військового обов'язку і там чітко написано, якщо не лише 11 пункт цього закону читати, а читати далі, ви там знайдете купу моментів, що стосуються охорони материнства, дитинства", – сказала вона.

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За словами політолога, це чіткі юридичні межі. Також Константинова додала, що вражена тим, що наказ з'явився в інформаційному полі без належної підготовки та роз'яснень.

Що відомо?

  • Днями Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значитися у ньому до 60 років. Серед таких професій опинилися менеджери, головні бухгалтери, листоноші та багато інших. Читайте детальніше, навіщо це потрібно і що буде у разі вторгнення Росії.
  • Начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко розповідав, як і куди подавати жінкам документи для військового обліку.
  • "Косити" не радимо – за статтею 210 КУпАП встановлено штрафи для військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. За ухилення – адмінштраф від 850 до 1700 гривень. Штрафи можуть зачепити і роботодавців. Вони будуть зобов'язані контролювати, чи перебувають їх робітниці на військовому обліку, якщо професія є у списку. Якщо вони цього не робитимуть, то можуть заплатити від 5100 до 8500 гривень за порушення.
  • Також ми дізналися, чи українок скликатимуть на військові збори.

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