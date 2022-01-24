"Украине нужно оружие": в Польше обсудили помощь Киеву

Анджей Дуда обеспокоен угрозой российского вторжения в Украину

Президент Польши Анджей Дуда 24 января созвал совещание в Бюро национальной безопасности (BBN), чтобы обсудить с правительством помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

В Бюро нацбезопасности в 14:00 по киевскому времени началось совещание президента Дуды с представителями правительства, посвященное нынешней ситуации в сфере безопасности в регионе, поддержке Украины и союзническому сотрудничеству, передает "Укринформ".

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В интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna глава BBN Павел Солох сообщил, что вопрос оказания помощи Украине был предметом переговоров президентов Польши и Украины во время встречи 20-21 января в польской Висле.

"Из этих переговоров последовал однозначный сигнал о поддержке евроатлантических устремлений Украины. В случае российского вторжения мы готовы на другие шаги помощи в рамках так называемой коалиции стремящихся в НАТО. Украинцы нуждаются в вооружении, и мы ведем переговоры по этой теме", – отметил Солох.

Глава BBN заверил, что Польша уже много лет является решительным сторонником Украины.

"Мы помогаем политически, двусторонне, как часть Североатлантического альянса и Европейского Союза", – сказал он.

Зеленский параллельно созвал заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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"На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и так далее", – сообщили в СНБО.

Прошлое заседание СНБО состоялось 30 декабря. Был рассмотрен 21 вопрос, среди них – энергетика, пандемия COVID-19, состояние Вооруженных сил Украины и новые санкции.

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

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Есть мнение, что российские войска могут начать атаку со стороны Беларуси. Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже массово прибывают в Беларусь. В том числе Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность.

Поэтому Украина также начала переброску войск к северной границе для защиты от вероятной угрозы, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.