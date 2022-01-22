Закрыть северное направление. Украина начала переброску войск к границе с Беларусью. Видео

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, как Украина готовится к защите от нападения России с севера

Украинские военные, Алексей Гончаренко. Коллаж "Сегодня"

Украина активно готовится отражать нападение российских войск со стороны Беларуси. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко на своем YouTube-канале.

"Я сразу скажу, что не будет широкомасштабного вторжения и Путин остановится, но мы должны быть готовыми. Украина готовится и на севере, чтобы отразить возможный удар Путина. Украина перебрасывает войска к своим северным границам. Мы знаем, что Беларусь, к сожалению, стала для нас источником возможной атаки, и как полный вассал Путина выполняет все его команды. В феврале у них начнутся так называемые "учения" у наших границ. Уже идет переброска туда российских войск, так что это опасное для нас направление. И вот пошли данные о том, что Украина тоже начала перебрасывать войска на север, и это очень правильно. Украина усиливает присутствие у границ Беларуси. Также Украина проводит учения на юге возле линии разграничения с Крымом. Конечно, Россия кричит, мол, посмотрите, Украина перебрасывает войска! При этом сами говорят: куда хотим, туда и перебрасываем", – рассказал он.

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Гончаренко продемонстрировал видео, на котором видны колонны военной техники. Также он рассказал, почему ситуация в Беларуси вызывает опасения.

"На границе с Беларусью тревожно, потому что Россия туда перебросила и "Искандеры", и "Ураганы". Журналисты российского Радио Свобода связались с семьями военнослужащих, которых перебрасывают на "учения" в Беларусь, и им всем сообщили, что их перебрасывают в командировку на срок от шести до девяти месяцев. Учения должны длиться 10 дней, по официальным заявлениям. То есть речь идет об аншлюсе Беларуси и возможном ударе по Украине", – рассказал он.

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Угроза агрессии России

Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже массово прибывают в Беларусь.

Россия также перебрасила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность. Экипажи отработают посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам.

Посольство России в США недавно отреагировало на заявления США о планах Кремля вторгнуться на территорию Украины со стороны Беларуси. Там заявили, что якобы "не собираются ни на кого нападать".

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Кроме того, Россия стянула к границе с Украиной более чем 100-тысячную армию. Была обнародована интерактивная карта с указанием всех данных о скоплении российских подразделений на границах, которые были получены западными СМИ с ноября 2021 года.

Наиболее вероятным периодом для вторжения в Украину эксперты называют вторую половину января. В то же время, по данным The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.