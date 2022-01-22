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Закрыть северное направление. Украина начала переброску войск к границе с Беларусью. Видео

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 января, 16:46
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Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, как Украина готовится к защите от нападения России с севера
Украинские военные, Алексей Гончаренко. Коллаж "Сегодня"
Украинские военные, Алексей Гончаренко. Коллаж "Сегодня"

Украина активно готовится отражать нападение российских войск со стороны Беларуси. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко на своем YouTube-канале.

"Я сразу скажу, что не будет широкомасштабного вторжения и Путин остановится, но мы должны быть готовыми. Украина готовится и на севере, чтобы отразить возможный удар Путина. Украина перебрасывает войска к своим северным границам. Мы знаем, что Беларусь, к сожалению, стала для нас источником возможной атаки, и как полный вассал Путина выполняет все его команды. В феврале у них начнутся так называемые "учения" у наших границ. Уже идет переброска туда российских войск, так что это опасное для нас направление. И вот пошли данные о том, что Украина тоже начала перебрасывать войска на север, и это очень правильно. Украина усиливает присутствие у границ Беларуси. Также Украина проводит учения на юге возле линии разграничения с Крымом. Конечно, Россия кричит, мол, посмотрите, Украина перебрасывает войска! При этом сами говорят: куда хотим, туда и перебрасываем", – рассказал он.

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Гончаренко продемонстрировал видео, на котором видны колонны военной техники. Также он рассказал, почему ситуация в Беларуси вызывает опасения.

"На границе с Беларусью тревожно, потому что Россия туда перебросила и "Искандеры", и "Ураганы". Журналисты российского Радио Свобода связались с семьями военнослужащих, которых перебрасывают на "учения" в Беларусь, и им всем сообщили, что их перебрасывают в командировку на срок от шести до девяти месяцев. Учения должны длиться 10 дней, по официальным заявлениям. То есть речь идет об аншлюсе Беларуси и возможном ударе по Украине", – рассказал он.

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Угроза агрессии России

Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже массово прибывают в Беларусь.

Россия также перебрасила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность. Экипажи отработают посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам.

Посольство России в США недавно отреагировало на заявления США о планах Кремля вторгнуться на территорию Украины со стороны Беларуси. Там заявили, что якобы "не собираются ни на кого нападать".

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Кроме того, Россия стянула к границе с Украиной более чем 100-тысячную армию. Была обнародована интерактивная карта с указанием всех данных о скоплении российских подразделений на границах, которые были получены западными СМИ с ноября 2021 года.

Наиболее вероятным периодом для вторжения в Украину эксперты называют вторую половину января. В то же время, по данным The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.

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