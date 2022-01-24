"Україні потрібна зброя": у Польщі обговорили допомогу Києву

Анджей Дуда стурбований загрозою російського вторгнення в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда 24 січня скликав нараду у Бюро національної безпеки (BBN), щоб обговорити з урядом допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

У Бюро нацбезпеки о 14:00 за київським часом розпочалася нарада президента Дуди з представниками уряду, у зв'язку із нинішньою ситуацією у сфері безпеки в регіоні, підтримкою України та союзницькому співробітництву, передає " Укрінформ ".

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В інтерв'ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna голова BBN Павло Солох повідомив , що питання надання допомоги Україні було предметом переговорів президентів Польщі та України під час зустрічі 20-21 січня у польській Віслі.

"З цих переговорів був однозначний сигнал про підтримку євроатлантичних устремлінь України. У разі російського вторгнення ми готові на інші кроки допомоги в рамках так званої коаліції, які прагнуть НАТО. Українці потребують озброєння, і ми ведемо переговори з цієї теми", – зазначив Солох.

Глава BBN запевнив, що Польща вже багато років є рішучим прихильником України.

"Ми допомагаємо політично, двосторонньо, як частина Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу", – сказав він.

Зеленський паралельно скликав засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський 24 січня скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.

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"На засіданні будуть розглянуті питання заходів щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо", – повідомили у РНБО.

Попереднє засідання РНБО відбулося 30 грудня . Було розглянуто 21 питання, серед них – енергетика, пандемія COVID-19, стан Збройних Сил України та нові санкції.

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

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У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

Є думка, що російські війська можуть розпочати атаку з боку Білорусі. Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже масово прибувають до Білорусі. В тому числі Росія перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С , які проведуть польоти на максимальну дальність

Тому Україна також почала перекидання військ до північного кордону для захисту від можливої загрози, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні . За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.