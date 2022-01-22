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Закрити північний напрямок. Україна розпочала перекидання військ до кордону з Білоруссю. Відео

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 січня, 16:46
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Нардеп Олексій Гончаренко розповів, як Україна готується до захисту від нападу Росії з півночі

Україна активно готується відбивати напад російських військ з боку Білорусі. Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко на власному YouTube-каналі.

"Я одразу скажу, що не буде широкомасштабного вторгнення і Путін зупиниться, та ми маємо бути готовими. Україна готується і на півночі, щоб відбити можливий удар Путіна. Україна перекидає війська до своїх північних кордонів. Ми знаємо, що Білорусь, на жаль, стала для нас джерелом можливої атаки, і як повний васал Путіна виконує всі його команди. У лютому у них почнуться так звані "навчання" біля наших кордонів. Вже триває перекидання туди російських військ, тож це небезпечний для нас напрямок. І ось пішли дані про те, що Україна почала перекидати війська на північ, і це дуже правильно. Україна посилює присутність біля кордонів Білорусі. Так само Україна проводить навчання на півдні біля лінії розмежування з Кримом. Звичайно, Росія кричить, мовляв, подивіться, Україна перекидає війська! Водночас самі кажуть: куди хочемо, туди й перекидаємо", – розповів він.

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Гончаренко продемонстрував відео, на якому видно колони військової техніки. Також він розповів, чому ситуація у Білорусі викликає побоювання.

"На кордоні з Білоруссю тривожно, бо Росія туди перекинула й "Іскандери", й "Урагани". Журналісти російського Радіо Свобода зв'язалися з сім'ями військовослужбовців, яких перекидають на "навчання" до Білорусі, і їм усім повідомили, що їх перекидають у відрядження на термін від шести до дев'яти місяців. Навчання мають тривати 10 днів, за офіційними заявами. Тобто йдеться про аншлюс Білорусі та можливий удар по Україні", – розповів він.

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Загроза агресії Росії

Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже масово прибувають до Білорусі.

Росія також перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність Екіпажі відпрацюють посадку на місцеві аеродроми та спільну з білоруськими фахівцями підготовку до польотів.

Посольство Росії у США нещодавно відреагувало на заяви США щодо планів Кремля вторгнутися на територію України з боку Білорусі. Там заявили, що нібито "не збираються ні на кого нападати".

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До того ж, Росія стягнула до кордону з Україною більш ніж 100-тисячну армію. Була оприлюднена інтерактивна карта з зазначенням всіх даних про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були отримані західними ЗМІ з листопада 2021 року.

Найімовірнішим періодом для вторгнення в Україну експерти називають другу половину січня. Водночас, за даними The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.

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