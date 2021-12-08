В ОПУ объяснили, почему не реагируют на разговор Байдена и Путина

Офис президента Украины официально озвучит позицию по переговорам президентов России и США после разговора главы государства Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом, который состоится 9 декабря.
Об этом сказал Украинской правде спикер Банковой Сергей Никифоров.
Он напомнил, что накануне президент Украины говорил с госсекретарем США – они обсуждали и будущий контакт с Байденом. Пресс-секретарь Зеленского отметил, что у Украины есть полное доверие к ее партнерам.
"Реакция Офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом – и когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать", – сказал спикер Банковой.
Переговоры Путина и Байдена
- 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по Украине. Среди прочего хозяин Кремля настаивал на гарантиях, что НАТО не будет принимать Украину. Но на переговорах уже Байден поставил ультиматум Путину о НАТО на востоке.
- Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден предложил Путину два варианта по Украине: или жесткие санкции и прочие последствия в случае вторжения России, или прекращение агрессии и выполнение Минских соглашений.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "сам по себе контакт (Байдена и Путина) служит сдерживанием и деэскалацией", но при этом отметил важный момент – РФ посадили за стол переговоров.