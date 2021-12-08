В ОПУ пояснили, чому не реагують на розмову Байдена та Путіна

Офіс президента України офіційно озвучить позицію щодо переговорів президентів Росії та США після розмови глави держави Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом, яка відбудеться 9 грудня.
Про це сказав Українській правді спікер Банкової Сергій Никифоров.
Він нагадав, що напередодні президент України говорив із держсекретарем США – вони обговорювали і майбутній контакт із Байденом. Прессекретар Зеленського зазначив, що Україна має повну довіру до її партнерів.
"Реакція Офісу президента буде після розмови Зеленського з президентом США Байденом. Публічні комюніке не відображають двох годин розмови, тому давайте все йтиме своєю чергою – і коли отримаємо інформацію з перших вуст, а не з комюніке або через ЗМІ, тоді і реагуватимемо", – сказав спікер Банкової.
Переговори Путіна та Байдена
- 7 грудня Володимир Путін та Джо Байден провели двогодинні переговори щодо України. Серед іншого господар Кремля наполягав на гарантіях, що НАТО не прийматиме Україну. Але на переговорах уже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.
- Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України: або жорсткі санкції та інші наслідки у разі вторгнення Росії, або припинення агресії та виконання Мінських угод.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "сам по собі контакт (Байдена та Путіна) є стримуванням та деескалацією", але при цьому відзначив важливий момент – РФ посадили за стіл переговорів.