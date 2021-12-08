В ОПУ пояснили, чому не реагують на розмову Байдена та Путіна

Никифоров підтвердив, що президенти України та США зідзвоняться 9 грудня

Зеленський поки що чекає розмови з Байденом. Колаж "Сьогодні"

Офіс президента України офіційно озвучить позицію щодо переговорів президентів Росії та США після розмови глави держави Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом, яка відбудеться 9 грудня.

Про це сказав Українській правді спікер Банкової Сергій Никифоров.

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Він нагадав, що напередодні президент України говорив із держсекретарем США – вони обговорювали і майбутній контакт із Байденом. Прессекретар Зеленського зазначив, що Україна має повну довіру до її партнерів.

"Реакція Офісу президента буде після розмови Зеленського з президентом США Байденом. Публічні комюніке не відображають двох годин розмови, тому давайте все йтиме своєю чергою – і коли отримаємо інформацію з перших вуст, а не з комюніке або через ЗМІ, тоді і реагуватимемо", – сказав спікер Банкової.

Переговори Путіна та Байдена