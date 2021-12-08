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Розмова Байдена із Зеленським – у США назвали точну дату

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
8 грудня, 09:23
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Американський лідер напередодні провів двогодинні переговори з Путіним щодо України
Байден розповість Зеленському, як пройшли переговори з Путіним. Колаж "Сьогодні"
Байден розповість Зеленському, як пройшли переговори з Путіним. Колаж "Сьогодні"

Президенти США та України проведуть телефонну розмову у четвер, 9 грудня. Про це повідомив радник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван. Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден поговорить із президентом Зеленським у четвер", – сказав він.

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За його словами, Байден вже поінформував лідерів провідних країн Європи про підсумки переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Також зараз продовжуються контакти Вашингтона з посольствами країн-членів НАТО, ЄС та ключових союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Після дзвінка він поговорив з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, щоб повідомити їх про перебіг розмови", – сказав Салліван.

Як ми вже писали, увечері 6 грудня Зеленський провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. У Вашингтоні ще раз нагадали про безальтернативність Мінських угод, як єдиного способу для припинення війни.

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Розмова Байдена та Путіна щодо України

  • 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Кремлі стверджують, що результатом незадоволені ні у Москві, ні у Вашингтоні. А в Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що чекає на РФ за напад на Україну.
  • Напередодні їхньої зустрічі Путін вимагав від США дати гарантії Росії нерозширення НАТО на схід, тобто не приймати Україну до Альянсу. Але на переговорах уже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.
  • Читайте ключові заяви сторін про те, що вирішили Путін та Байден щодо України.

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