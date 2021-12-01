До та після Путіна: Єрмак анонсував переговори Зеленського та Байдена

Можуть відбутися дві розмови, сказав голова ОПУ

Байден має намір поговорити із Зеленським та Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом. Переговори будуть проведені до та після майбутньої розмови Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним

Про це Єрмак повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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"З американцями у нас сьогодні контакти на дуже високому рівні практично кожні кілька днів. Наприклад, очікується телефонна розмова Байдена з Путіним. І я знаю, що до цього буде розмова президента США із президентом України", – сказав він.

Єрмак запевнив, що "точно буде одна розмова з президентом, а може бути й дві". За його словами, можливо, до розмови з Путіним буде розмова з держсекретарем, а після – з президентом, але така розмова "точно буде".

Що відомо про переговори?

26 листопада в ході спілкування з журналістами Джо Байден сказав, що він "імовірно" переговорить з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості біля кордонів України.

Українська сторона ще раніше заявляла, що нагнітання загрози нападу на Україну – це військовий шантаж та підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом, щоб мати сильнішу позицію на переговорах.

Також Зеленський розповів, що незабаром голова Офісу президента України Андрій Єрмак контактуватиме з адміністрацією Росії з усіх болючих питань.

Також нагадаємо, Єрмаку телефонували з Білого дому через війська РФ.