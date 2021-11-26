Зеленський сказав, що незабаром Україна поговорить з Росією

Переговори будуть у телефонному режимі

Зеленський розповів, чи буде спілкування з Путіним / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у у п'ятницю, 26 листопада, розповів про те, що незабаром голова Офісу президента України Андрій Єрмак контактуватиме з адміністрацією Росії. Про це йшлося на його пресконференції.

Єрмак проведе телефонні переговори із Росією.

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"Я, до речі, щодня розмовляю з різними лідерами. Учора був Шарль Мішель, Ангела Меркель, і вони хочуть, щоб ми почали разом з ними спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації та адміністрації Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак з ними контактуватиме. Ми абсолютно не проти", – сказав він.

Що ще казав Зеленський

Зеленський заявив, що інформацію про спецоперацію щодо "вагнерівців" злив колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Також Зеленський відповів, чи піде на другий строк президентства.

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Крім того, він розповів, що йому вдалося зробити на своїй посаді.

Як так сталося

Ідея провести пресмарафон із журналістами "народилася" випадково – це не ініціатива президента Володимира Зеленського. Рішення прийшло випадково.

Що обіцяв Зеленський

Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.

Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.

Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.

Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".

Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.