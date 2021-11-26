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Байден готовий до переговорів з Путіним та Зеленським

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 листопада, 23:20
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Президент США визначився з діями щодо загрози нападу російських військ на Україну
Байден уже знає, що скаже Зеленському та Путіну / Колаж "Сьогодні"
Байден уже знає, що скаже Зеленському та Путіну / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден розповів, як він збирається знижувати напруженість на українському кордоні, де, за даними західних ЗМІ, накопичилася величезна кількість російських військ.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Заява президента

Під час спілкування з журналістами Джо Байден сказав, що він "імовірно" переговорить з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості біля кордонів України.

Подробиць, коли можуть відбутися переговори, лідер США не повідомив.

Ситуація на кордоні

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