Байден готовий до переговорів з Путіним та Зеленським

Президент США визначився з діями щодо загрози нападу російських військ на Україну

Байден уже знає, що скаже Зеленському та Путіну / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден розповів, як він збирається знижувати напруженість на українському кордоні, де, за даними західних ЗМІ, накопичилася величезна кількість російських військ.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Заява президента

Під час спілкування з журналістами Джо Байден сказав, що він "імовірно" переговорить з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості біля кордонів України.

Подробиць, коли можуть відбутися переговори, лідер США не повідомив.

Ситуація на кордоні