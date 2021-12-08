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Разговор Байдена с Зеленским – в США назвали точную дату

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
8 декабря, 09:23
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Американский лидер накануне проел двухчасовые переговоры с Путиным по Украине
Байден расскажет Зеленскому, как прошли переговоры с Путиным. Коллаж "Сегодня"
Байден расскажет Зеленскому, как прошли переговоры с Путиным. Коллаж "Сегодня"

Президенты США и Украины проведут телефонный разговор в четверг, 9 декабря. Об этом сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Интерфакс-Украина.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг", – сказал он.

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По его словам, Байден уже проинформировал лидеров ведущих стран Европы об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также сейчас продолжаются контакты Вашингтона с посольствами стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

"После звонка он поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии, Великобритании, чтобы сообщить им о ходе разговора", – сказал Салливан.

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