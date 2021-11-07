У Украины мало шансов остаться в "зеленой зоне" ЕС. Мы уже в "красной" в США и Швейцарии

Завтра будет известно решение ЕС об Украине

Перед выездом желательно проверить, не ввела ли страна ЕС запрет на въезд туристам из Украины / Коллаж "Сегодня"

У Украины мало шансов остаться в европейском списке так называемых "зеленых зон", который включает в себя страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом предупреждал чуть ранее председатель парламентского комитета Верховной Рады здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Украина уже в "красной" зоне для США, в "красной" зоне для Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, он отнесет нас в "красную" зону. Наша статистика, к сожалению, не дает нам надежд, что мы останемся в "зеленой" зоне", – заявил Радуцкий в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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