У Украины мало шансов остаться в "зеленой зоне" ЕС. Мы уже в "красной" в США и Швейцарии

У Украины мало шансов остаться в европейском списке так называемых "зеленых зон", который включает в себя страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом предупреждал чуть ранее председатель парламентского комитета Верховной Рады здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
"Украина уже в "красной" зоне для США, в "красной" зоне для Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, он отнесет нас в "красную" зону. Наша статистика, к сожалению, не дает нам надежд, что мы останемся в "зеленой" зоне", – заявил Радуцкий в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Ситуация
- Еще в октябре журналист "Радио Свобода" написал, что решение об исключении Украины уже принято.
- К этому варианту начал готовится и МИД Украины. Например, Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что Киев работает над тем, чтобы в случае исключения из "зеленой зоны" сохранить возможность для туризма, естественно, для вакцинированных граждан.
- Спикер МИД Олег Николенко заверил, что в случае принятия данного решения, никто не отменяет безвиз, а каждая страна ЕС индивидуально будет пересматривать условия разрешения на въезд для украинцев. И запреты могут касаться не всех категорий поездок.
- Например, после исключения из списка Молдовы, Италия осталась открытой для тех, кто едет в страну на работу, учебу, лечение и по уважительным причинам. Но им нужно провести 10 дней на карантине.
- Напомним, что согласно данным Минздрава, за сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1119, медработников – 195).