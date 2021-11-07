Україна має мало шансів залишитися в "зеленій зоні" ЄС. Ми вже в "червоній" у США та Швейцарії

Завтра буде відоме рішення ЄС про Україну

Перед виїздом бажано перевірити, чи не запровадила країна ЄС заборону на в'їзд туристам з України / Колаж "Сьогодні"

Україна має мало шансів залишитися у європейському списку так званих "зелених зон", який включає країни зі сприятливою епідеміологічною ситуацією. Про це попереджав трохи раніше голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Україна вже у "червоній" зоні для США, у "червоній" зоні для Швейцарії. ЄС дав відстрочку один тиждень, швидше за все, він віднесе нас до "червоної" зони. Наша статистика, на жаль, не дає нам сподівань, що ми залишимось у "зеленій" зоні", – заявив Радуцький у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .

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