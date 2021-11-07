Если Украина за бортом зеленого списка ЕС: кому запретят въезд

В случае выбывания из зеленого списка будут отдельно меняться условия въезда в каждую из стран Евросоюза

Наличие прививки не гарантия разрешения на путешествия в ЕС / Коллаж "Сегодня"

Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине, а также скандал с массовой покупкой украинцами прививочных сертификатов без прохождения вакцинации, привели к тому, что на следующей неделе Совет ЕС может огласить решение об исключении Украины из европейского списка "зеленых зон". Этот список включает в себя страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Вероятность исключения подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Вероятность

Брюссель пересматривает список стран с опасным уровнем заболеваемости на коронавирус еженедельно и корректирует его в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в той или иной стране. Журналист "Радио Свобода" еще в октябре сообщил, что решение об исключении Украины уже принято.

На минувшей неделе практически каждый день в Украине устанавливался новый антирекорд по количеству заразившихся COVID-19. При этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявляет, что пик заболеваемости в стране еще не пройден. Улучшения можно будет ожидать лишь спустя 12-14 дней после введения карантинных ограничений красной зоны.

Это все не вселяет надежды Киеву на то, что европейцы оставят нас в зеленом списке.

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Граница на замке?

Как известно, решение об исключении любой страны из списка с благоприятной эпидемиологической ситуацией не означает автоматического изменения правил пересечения границы для граждан такой страны. Такие запреты страны ЕС вводят в индивидуальном порядке.

Поскольку обычно рекомендации Совета Европы принимаются участниками ЕС без особых обсуждений, можно ожидать, что большинство стран все же закроют свои границы для "неважных поездок" – под такую формулировку подпадают поездки с целью отдыха и туризма. Поездки с целью работы, учебы, лечения и по уважительным причинам будут возможны.

Правда, МИД Украины обещает повлиять и на ситуацию с туризмом.

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"После исключения Украины из зеленого списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", – написал на своей станице в твиттере Дмитрий Кулеба.

"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из зеленого списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ как в прошлом году", – успокаивает на своей странице в Фейсбуке и спикер МИД Олег Николенко.

Международные сертификаты

В случае исключения нас из зеленого списка ЕС каждая страна союза может изменить правила въезда для украинцев. Как показывает ситуация с другими странами, исключенными из списка, границы остаются открытыми на определенные виды поездок для полностью вакцинированных граждан с международными сертификатами на руках. Т.е. европейские страны могут отказаться от практики допуска иностранцев при наличии лишь отрицательного ПЦР-теста без вакцинации, что пока функционирует в ряде стран.

За изменениями в условиях въезда для граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира лучше всего следить по интерактивной карте МИД Украины. Она обновляется в режиме реального времени в зависимости от изменений правил въезда другими странами.

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