Если Украина за бортом зеленого списка ЕС: кому запретят въезд

Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине, а также скандал с массовой покупкой украинцами прививочных сертификатов без прохождения вакцинации, привели к тому, что на следующей неделе Совет ЕС может огласить решение об исключении Украины из европейского списка "зеленых зон". Этот список включает в себя страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.
Вероятность исключения подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Вероятность
Брюссель пересматривает список стран с опасным уровнем заболеваемости на коронавирус еженедельно и корректирует его в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в той или иной стране. Журналист "Радио Свобода" еще в октябре сообщил, что решение об исключении Украины уже принято.
Далее по теме
На минувшей неделе практически каждый день в Украине устанавливался новый антирекорд по количеству заразившихся COVID-19. При этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявляет, что пик заболеваемости в стране еще не пройден. Улучшения можно будет ожидать лишь спустя 12-14 дней после введения карантинных ограничений красной зоны.
Это все не вселяет надежды Киеву на то, что европейцы оставят нас в зеленом списке.
Граница на замке?
Как известно, решение об исключении любой страны из списка с благоприятной эпидемиологической ситуацией не означает автоматического изменения правил пересечения границы для граждан такой страны. Такие запреты страны ЕС вводят в индивидуальном порядке.
Поскольку обычно рекомендации Совета Европы принимаются участниками ЕС без особых обсуждений, можно ожидать, что большинство стран все же закроют свои границы для "неважных поездок" – под такую формулировку подпадают поездки с целью отдыха и туризма. Поездки с целью работы, учебы, лечения и по уважительным причинам будут возможны.
Правда, МИД Украины обещает повлиять и на ситуацию с туризмом.
"После исключения Украины из зеленого списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", – написал на своей станице в твиттере Дмитрий Кулеба.
"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из зеленого списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ как в прошлом году", – успокаивает на своей странице в Фейсбуке и спикер МИД Олег Николенко.
Международные сертификаты
В случае исключения нас из зеленого списка ЕС каждая страна союза может изменить правила въезда для украинцев. Как показывает ситуация с другими странами, исключенными из списка, границы остаются открытыми на определенные виды поездок для полностью вакцинированных граждан с международными сертификатами на руках. Т.е. европейские страны могут отказаться от практики допуска иностранцев при наличии лишь отрицательного ПЦР-теста без вакцинации, что пока функционирует в ряде стран.
За изменениями в условиях въезда для граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира лучше всего следить по интерактивной карте МИД Украины. Она обновляется в режиме реального времени в зависимости от изменений правил въезда другими странами.
Заветный список
- Украина пока дольше ряда других стран остается в зеленом списке ЕС. Например, Молдову, Боснию и Герцеговину исключили оттуда еще 23 сентября.
- После исключения из списка, например, Италия запретила гражданам Молдовы въезд в страну. Исключения были сделаны лишь для тех, кто ехал в страну на работу, учебу, лечение и по уважительным причинам. Также в страну оставили въезд для людям с видом на жительство в Италии и гражданам стран ЕС. Но им нужно провести 10 дней на карантине.