Тупицкий не заметил санкции США против себя: объясняем, где искать

Бывший судья Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что против него правительство США не вводило никаких санкций.
Об этом Александр Тупицкий рассказал изданию "Українськи Новини".
Запутался в списках
"Никаких санкций против меня нет", – сообщил Тупицкий журналистам и уточнил, что на сайте Минфина США его фамилии нет в санкционных списках.
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Дело в том, что против Александра Тупицкого, как фигуранта резонансного коррупционного дела, и его жены пока лишь введены визовые санкции. За лишение американских виз отвечает Государственный департамент США. Поэтому и санкционный список с фамилией бывшего судьи опубликован на сайте Госдепартамента США.
Сегодня там ничего не изменилось – фамилия бывшего судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого и его супруги Ольги Тупицкой по-прежнему значатся в конце санкционного списка, опубликованного 9 декабря 2021 года. В данный список попали те, кому с этой даты запрещен въезд в США.
Дела Тупицкого
- В ноябре Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения отстраненному председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему назначили залог в размере 45 тысяч гривен.
- На родине экс-главу КСУ Тупицкого обвиняют по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе – Владислава Дрегера. Сам Тупицкий все отрицает.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а в марте лишил его статуса судьи указом президента.
- Тупицкий оспорил это решение в Верховном суде. Суд уже вынес решение в его пользу. Но его продолжает оспаривает Офис президента.
- 9 декабря 2021 года на сайте Госдепартамента США появилось сообщение о том, что Тупицкий как коррупционер высокого ранка попал в санкционный список.