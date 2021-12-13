Тупицкий не заметил санкции США против себя: объясняем, где искать

Бывший судья Конституционного Суда Александр Тупицкий заявляет, что санкций против него нет

Бывший судья Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что против него правительство США не вводило никаких санкций.

Об этом Александр Тупицкий рассказал изданию "Українськи Новини".

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Запутался в списках

"Никаких санкций против меня нет", – сообщил Тупицкий журналистам и уточнил, что на сайте Минфина США его фамилии нет в санкционных списках.

Дело в том, что против Александра Тупицкого, как фигуранта резонансного коррупционного дела, и его жены пока лишь введены визовые санкции. За лишение американских виз отвечает Государственный департамент США. Поэтому и санкционный список с фамилией бывшего судьи опубликован на сайте Госдепартамента США.

Сегодня там ничего не изменилось – фамилия бывшего судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого и его супруги Ольги Тупицкой по-прежнему значатся в конце санкционного списка, опубликованного 9 декабря 2021 года. В данный список попали те, кому с этой даты запрещен въезд в США.

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Дела Тупицкого