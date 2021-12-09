США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Тупицкого

Госдепартамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его жены. В отношении Тупицких введено аннулирование американской визы, если она у них была, либо дальнейшие ограничения по ее выдаче.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.
Уведомление
"Александра Тупицкого, бывшего председателя Конституционного суда Украины, за серьезные коррупционные действия, в том числе получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также фигурировала в этом", – сказано на сайте Госдепартамента США.
Дела Тупицкого
- В ноябре Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения отстраненному председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему назначили залог в размере 45 тысяч гривен.
- На родине экс-главу КСУ Тупицкого обвиняют по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе – Владислава Дрегера. Сам Тупицкий все отрицает.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а в марте лишил его статуса судьи указом президента.
- Тупицкий оспорил это решение в Верховном суде. Суд уже вынес решение в его пользу. Но его продолжает оспаривает Офис президента.