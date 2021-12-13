Тупицький не помітив санкції США проти себе: пояснюємо, де шукати

Колишній суддя Конституційного Суду Олександр Тупіцький заявляє, що санкцій проти нього немає

Колишній суддя Конституційного Суду Олександр Тупіцький заявив, що проти нього уряд США не вводив жодних санкцій.

Про це Олександр Тупицький розповів "Українським Новинам".

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Заплутався у списках

"Жодних санкцій проти мене немає", – повідомив Тупицький журналістам і уточнив, що на сайті Мінфіну США його прізвища немає в списках санкцій.

Справа в тому, що проти Олександра Тупицького, як фігуранта резонансної корупційної справи, та його дружини поки що лише запроваджено візові санкції. За позбавлення американських віз відповідає Державний департамент США. Тому і санкційний список із прізвищем колишнього судді опубліковано на сайті Держдепартаменту США.

Сьогодні там нічого не змінилося – прізвище колишнього судді Конституційного Суду Олександра Тупицького та його дружини Ольги Тупицької, як і раніше, значаться наприкінці санкційного списку, опублікованого 9 грудня 2021 року. До цього списку потрапили ті, кому з цієї дати заборонено в'їзд до США.

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Справи Тупицького