Тупицький не помітив санкції США проти себе: пояснюємо, де шукати

Колишній суддя Конституційного Суду Олександр Тупіцький заявив, що проти нього уряд США не вводив жодних санкцій.
Про це Олександр Тупицький розповів "Українським Новинам".
Заплутався у списках
"Жодних санкцій проти мене немає", – повідомив Тупицький журналістам і уточнив, що на сайті Мінфіну США його прізвища немає в списках санкцій.
Далі по темі
Справа в тому, що проти Олександра Тупицького, як фігуранта резонансної корупційної справи, та його дружини поки що лише запроваджено візові санкції. За позбавлення американських віз відповідає Державний департамент США. Тому і санкційний список із прізвищем колишнього судді опубліковано на сайті Держдепартаменту США.
Сьогодні там нічого не змінилося – прізвище колишнього судді Конституційного Суду Олександра Тупицького та його дружини Ольги Тупицької, як і раніше, значаться наприкінці санкційного списку, опублікованого 9 грудня 2021 року. До цього списку потрапили ті, кому з цієї дати заборонено в'їзд до США.
Справи Тупицького
- В листопаді Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід відстороненому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому призначили заставу у розмірі 45 тисяч гривень.
- Ексголову КСУ Тупицького звинувачують за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України. За версією слідства, Тупицький намагався підкупити свідка у справі Зуївського енергомеханічного заводу – Владислава Дрегера. Сам Тупицький все заперечує.
- Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого року усунув Тупицького від виконання обов'язків голови КСУ, а у березні позбавив його статусу судді указом президента.
- Тупицький заперечив це рішення у Верховному суді. Суд вже ухвалив рішення на його користь. Але його заперечує Офіс президента.
- 9 грудня 2021 року на сайті Держдепартаменту США з'явилося повідомлення про те, що Тупицький як корупціонер високого ранку потрапив до списку санкцій.