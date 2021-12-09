США запровадили санкції проти ексголови Конституційного Суду Тупицького

Держдепартамент США запровадив санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини. Щодо Тупицьких запроваджено анулювання американської візи, якщо вона у них була, або подальші обмеження на її видачу.
Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США з нагоди Міжнародного дня боротьби із корупцією.
Сповіщення
"Олександра Тупицького, колишнього голову Конституційного Суду України, за серйозні корупційні дії, у тому числі отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі. Дружина Тупицького Ольга Тупицька також фігурувала у цьому", – сказано на сайті Держдепартаменту США.
Справи Тупицького
- В листопаді Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід відстороненому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому призначили заставу у розмірі 45 тисяч гривень.
- Ексголову КСУ Тупицького звинувачують за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України. За версією слідства, Тупицький намагався підкупити свідка у справі Зуївського енергомеханічного заводу – Владислава Дрегера. Сам Тупицький все заперечує.
- Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого року усунув Тупицького від виконання обов'язків голови КСУ, а у березні позбавив його статусу судді указом президента.
- Тупицький заперечив це рішення у Верховному суді. Суд вже ухвалив рішення на його користь. Але його заперечує Офіс президента.