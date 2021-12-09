США запровадили санкції проти ексголови Конституційного Суду Тупицького

Олександр Тупицький потрапив під американські санкції разом із дружиною

Держдепартамент США запровадив санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини. Щодо Тупицьких запроваджено анулювання американської візи, якщо вона у них була, або подальші обмеження на її видачу.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США з нагоди Міжнародного дня боротьби із корупцією.

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Сповіщення

"Олександра Тупицького, колишнього голову Конституційного Суду України, за серйозні корупційні дії, у тому числі отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі. Дружина Тупицького Ольга Тупицька також фігурувала у цьому", – сказано на сайті Держдепартаменту США.

Справи Тупицького