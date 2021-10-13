Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Власть События

Сына бывшего президента Украины ждет арест

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 октября, 18:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Высший антикоррупционный суд принял такое решение заочно
Заседания по данному делу проходят в отсутствии обвиняемых /Коллаж "Сегодня"
Заседания по данному делу проходят в отсутствии обвиняемых /Коллаж "Сегодня"

В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал сыну бывшего Президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом говорится на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Реклама

In absentia

"Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia). В случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

Обвинения

В сообщении сказано, что действия подозреваемого квалифицированы по таким статьям УК Украины

  • ч. 3 ст. 27 – Организация совершения преступления;
  • ч. 2 ст. 205 – Фиктивное предпринимательство;
  • ч. 5 ст. 27 – Пособничество в организации преступления;
  • ч. 5 ст. 191 – Присвоение и растрата государственного имущества;
  • ч. 3 ст. 209 – Легализация и отмывание преступных доходов.

Подозреваемый

  • Предположительно, дело касается захвата земель Межигорья, которое ненадолго стало резиденцией четвертого президента Украины Виктора Януковича.
  • 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России.
  • 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
  • Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
  • Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.
  • Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять