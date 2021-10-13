Сина колишнього президента України чекає арешт

Вищий антикорупційний суд прийняв таке рішення заочно

Засідання у цій справі проходять у відсутності обвинувачених / Колаж "Сегодня"

У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ і вибрав синові колишнього Президента України запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це йдеться на сайті Вищого антикорупційного суду.

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In absentia

"Запобіжний захід був обраний за відсутності підозрюваного (in absentia). У випадку затримання цієї особи і не пізніше як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження, суд розгляне за участі підозрюваного питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід в установленому законом порядку. ", – йдеться в повідомленні.

Звинувачення

У повідомленні сказано, що дії підозрюваного кваліфіковані за такими статтями КК України

ч. 3 ст. 27 – Організація вчинення злочину;

ч. 2 ст. 205 – Фіктивне підприємництво;

ч. 5 ст. 27 – Пособництво в організації злочину;

ч. 5 ст. 191 – Присвоєння і розтрата державного майна;

ч. 3 ст. 209 – Легалізація та відмивання злочинних доходів.

Підозрюваний

Імовірно, справа стосується захоплення земель Межигір'я, яке ненадовго стало резиденцією четвертого президента України Віктора Януковича.

7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу, який ховається зараз в Росії.

25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього володаря державної резиденції "Межигір'я" і його сина.