"Свобода СМИ играет важную роль" – Блинкен выступил с заявлением

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важной роли свободы средств массовой информации, благодаря чему на "чистую воду" выводят высокопоставленных чиновников. Об этом он написал в Twitter.

Он выступил накануне Саммита за демократию, который организован президентом США Джо Байденом и где будет среди прочего обсуждаться борьба с коррупцией.

"Свобода СМИ играет важную роль в информировании общественности, привлечении правительств к ответственности и рассказе историй, о которых иначе никто бы не узнал. США будут продолжать отстаивать смелую и необходимую работу журналистов по всему миру", – заявил Блинкен.

Media freedom plays an indispensable role in informing the public, holding governments accountable, and telling stories that otherwise would not be told. The U.S. will continue to stand up for the brave and necessary work of journalists around the world. #SummitForDemocracypic.twitter.com/ilitbdzSd1