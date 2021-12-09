"Свобода СМИ играет важную роль" – Блинкен выступил с заявлением

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важной роли свободы средств массовой информации, благодаря чему на "чистую воду" выводят высокопоставленных чиновников. Об этом он написал в Twitter.
Он выступил накануне Саммита за демократию, который организован президентом США Джо Байденом и где будет среди прочего обсуждаться борьба с коррупцией.
"Свобода СМИ играет важную роль в информировании общественности, привлечении правительств к ответственности и рассказе историй, о которых иначе никто бы не узнал. США будут продолжать отстаивать смелую и необходимую работу журналистов по всему миру", – заявил Блинкен.
Media freedom plays an indispensable role in informing the public, holding governments accountable, and telling stories that otherwise would not be told. The U.S. will continue to stand up for the brave and necessary work of journalists around the world. #SummitForDemocracypic.twitter.com/ilitbdzSd1— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2021
Как мы уже писали, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала объявление новых американских санкций против граждан Украины, причастных к коррупции. Объявление будет сделано во время Саммита за демократию.
На что намекал Блинкен?
- В начале октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" с данными об офшорных счетах мировых политиков и лидеров государств. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов. Любопытно, что Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы – в документах фигурируют 38 человек.
- Частью это проекта Pandora Papers стал и фильм журналистов Слідство.Інфо "Офшор 95", в котором говорится, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка. Президент Украины объяснил скандал с офшорами.
- В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".