"Будет очень важное объявление": США готовят санкции против украинцев

Кристина Квин анонсировала важное заявление американской стороны

Кристина Квин анонсировала американские санкции. Коллаж "Сегодня"

Сегодня США объявят о новых санкциях против граждан Украины, которые подозреваются в коррупции. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает Страна.

По ее словам, это заявление сегодня прозвучит на Саммите за демократию, который организовал президент США Джо Байден. Он не зря включил в повестку мероприятия вопросы коррупции.

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"В 17:30 сегодня будет очень важное объявление о санкциях США, которое подтверждает нашу решительность в привлечении коррупционеров к ответственности. Вы некоторые из этих фамилий узнаете", – сказала Квин.

Санкции США против граждан Украины