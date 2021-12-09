"Будет очень важное объявление": США готовят санкции против украинцев

Сегодня США объявят о новых санкциях против граждан Украины, которые подозреваются в коррупции. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает Страна.
По ее словам, это заявление сегодня прозвучит на Саммите за демократию, который организовал президент США Джо Байден. Он не зря включил в повестку мероприятия вопросы коррупции.
"В 17:30 сегодня будет очень важное объявление о санкциях США, которое подтверждает нашу решительность в привлечении коррупционеров к ответственности. Вы некоторые из этих фамилий узнаете", – сказала Квин.
Санкции США против граждан Украины
- В сентябре 2020 года Штаты ввели персональные санкции против трех граждан России и внефракционного народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача за вмешательство в американские выборы.
- В январе этого года Минфин США ввел санкции против 7 граждан Украины, в том числе и нардепа Александра Дубинского. Их причисляют к скандалу вокруг "пленок Деркача".
- В марте под американские санкции попал бизнесмен Игорь Коломойский. Американцы припомнили ему работу в Днепропетровской ОГА, где тот якобы использовал свое политическое влияние и должность для личной выгоды.
- В июне стало известно, что США ввели санкции в отношении 134 украинцев.