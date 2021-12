"Свобода ЗМІ відіграє важливу роль" – Блінкен виступив із заявою

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про важливу роль свободи засобів масової інформації, завдяки чому на "чисту воду" виводять високопосадовців. Про це він написав у Twitter.

Він виступив напередодні Саміту за демократію, який організований президентом США Джо Байденом і де серед іншого обговорюватиметься боротьба з корупцією.

"Свобода ЗМІ відіграє важливу роль в інформуванні громадськості, притягненні урядів до відповідальності та розповіді історій, про які інакше ніхто не дізнався б. США продовжуватимуть відстоювати сміливу та необхідну роботу журналістів у всьому світі", – заявив Блінкен.

Media freedom plays an indispensable role in informing the public, holding governments accountable, and telling stories that otherwise would not be told. The U.S. will continue to stand up for the brave and necessary work of journalists around the world. #SummitForDemocracypic.twitter.com/ilitbdzSd1