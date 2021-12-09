"Буде дуже важливе оголошення": США готують санкції проти українців

Крістіна Квін анонсувала важливу заяву американської сторони

Крістіна Квін анонсувала американські санкції. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні США оголосять про нові санкції проти громадян України, які підозрюються у корупції. Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає Страна.

За її словами, ця заява сьогодні прозвучить на Саміті за демократію, який організував президент США Джо Байден. Він не дарма включив до порядку денного питання корупції.

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"О 17:30 сьогодні буде дуже важливе оголошення про санкції США, яке підтверджує нашу рішучість у притягненні корупціонерів до відповідальності. Ви деякі з цих прізвищ впізнаєте", – сказала Квін.

Санкції США проти громадян України