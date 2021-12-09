"Буде дуже важливе оголошення": США готують санкції проти українців

Сьогодні США оголосять про нові санкції проти громадян України, які підозрюються у корупції. Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає Страна.
За її словами, ця заява сьогодні прозвучить на Саміті за демократію, який організував президент США Джо Байден. Він не дарма включив до порядку денного питання корупції.
"О 17:30 сьогодні буде дуже важливе оголошення про санкції США, яке підтверджує нашу рішучість у притягненні корупціонерів до відповідальності. Ви деякі з цих прізвищ впізнаєте", – сказала Квін.
Санкції США проти громадян України
- У вересні 2020 року Штати ввели персональні санкції проти трьох громадян Росії та позафракційного народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача за втручання у американські вибори.
- У січні цього року Мінфін США запровадив санкції проти 7 громадян України, у тому числі нардепа Олександра Дубінського. Їм приписують скандал навколо "плівок Деркача".
- У березні під американські санкції потрапив бізнесмен Ігор Коломойський. Американці пригадали йому роботу у Дніпропетровській ОДА, де той нібито використав свій політичний вплив та посаду для особистої вигоди.
- У червні стало відомо, що США ввели санкції стосовно 134 українців.