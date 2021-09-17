"Свобода слова Савика Шустера": кого запишут в олигархи

Политики и чиновники будут разбираться, кто получит выгоду от скандального закона – народ или власть

В студии Савика Шустера поднимут важные вопросы

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят деолигархизацию, а именно законопроект №5599, который уже одобрен комитетом Верховной Рады ко второму чтению.

Политики и чиновники будут разбираться, кто получит выгоду от скандального закона – народ или власть, кого запишут в олигархи (в списке может оказаться даже женщина) и что скажет о законопроекте Венецианская комиссия.

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Также в программе поднимут важный вопрос – почему украинцы не хотят вакцинироваться.

Гостями студии станут:

председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ;

; первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук ;

; секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ;

; министр юстиции Денис Малюська ;

; министр здравоохранения Виктор Ляшко ;

; уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ;

; глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ;

; секретарь СНБО (2019) Александр Данилюк ;

; сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов ;

; глава фракции "Голос" Ярослав Железняк ;

; член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013) Марина Ставнийчук ;

; генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!