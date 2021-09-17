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"Свобода слова Савика Шустера": кого запишут в олигархи

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 сентября, 15:58
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Политики и чиновники будут разбираться, кто получит выгоду от скандального закона – народ или власть
В студии Савика Шустера поднимут важные вопросы
В студии Савика Шустера поднимут важные вопросы

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят деолигархизацию, а именно законопроект №5599, который уже одобрен комитетом Верховной Рады ко второму чтению.

Политики и чиновники будут разбираться, кто получит выгоду от скандального закона – народ или власть, кого запишут в олигархи (в списке может оказаться даже женщина) и что скажет о законопроекте Венецианская комиссия.

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Также в программе поднимут важный вопрос – почему украинцы не хотят вакцинироваться.

Гостями студии станут:

  • председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков;
  • первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
  • министр юстиции Денис Малюська;
  • министр здравоохранения Виктор Ляшко;
  • уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова;
  • глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия;
  • секретарь СНБО (2019) Александр Данилюк;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
  • глава фракции "Голос" Ярослав Железняк;
  • член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013) Марина Ставнийчук;
  • генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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