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"Свобода слова Савіка Шустера": кого запишуть в олігархи

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 вересня, 15:58
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Політики і чиновники будуть розбиратися, хто отримає вигоду від скандального закону – народ чи влада

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять деолігархізацію, а саме законопроєкт №5599, який вже схвалений комітетом Верховної Ради до другого читання.

Політики і чиновники будуть розбиратися, хто отримає вигоду від скандального закону – народ чи влада, кого запишуть в олігархи (в списку може опинитися навіть жінка) і що скаже про законопроєкт Венеціанська комісія.

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Також в програмі піднімуть важливе питання – чому українці не хочуть вакцинуватися.

Гостями студії стануть:

  • голова Верховної Ради Дмитро Разумков;
  • перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук;
  • секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;
  • міністр юстиції Денис Малюська;
  • міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко;
  • уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова;
  • глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія;
  • секретар РНБО (2019) Олександр Данилюк;
  • співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов;
  • голова фракції "Голос" Ярослав Железняк;
  • член Венеціанської комісії від України (2009-2013) Марина Ставнійчук;
  • генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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