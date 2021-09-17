"Свобода слова Савіка Шустера": кого запишуть в олігархи

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять деолігархізацію, а саме законопроєкт №5599, який вже схвалений комітетом Верховної Ради до другого читання.
Політики і чиновники будуть розбиратися, хто отримає вигоду від скандального закону – народ чи влада, кого запишуть в олігархи (в списку може опинитися навіть жінка) і що скаже про законопроєкт Венеціанська комісія.
Також в програмі піднімуть важливе питання – чому українці не хочуть вакцинуватися.
Гостями студії стануть:
- голова Верховної Ради Дмитро Разумков;
- перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук;
- секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко;
- уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова;
- глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія;
- секретар РНБО (2019) Олександр Данилюк;
- співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов;
- голова фракції "Голос" Ярослав Железняк;
- член Венеціанської комісії від України (2009-2013) Марина Ставнійчук;
- генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!