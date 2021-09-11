Данілов: В Україні з'явилася жінка-олігарх

Журналісти запитували чиновника про скандальний законопроєкт про олігархів і він озвучив несподіване одкровення

Данілов навіть натякнув, що в Україні не одна дуже багата жінка / Фото: СНБО

Секретар Ради національно безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже з'явилася жінка-олігарх. Про це сказав на полях форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука, передає LB.ua.

Журналісти запитували чиновника про скандальний законопроєкт про олігархів і він озвучив несподіване одкровення.

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"До речі, щоб ви знали, що стосується олігархів – це така суто чоловіча (справа)... Але є вже одна жіночка. Ви (журналісти) відразу – "хто?". Вона не одна", – сказав Данілов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів).

Проте 10 вересня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що передав законопроєкт Венеціанській комісії на експертизу, чого від нього зажадали чотири фракції парламенту і омбудсмен.

Чому олігархічний закон вирішили віддати "венеціанці"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. За її словами, цей документ порушує права людини.

Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

Денісова підкреслила, що в нинішньому вигляді законопроєкт загрожує і свободі слова. Може бути введена цензура, тобто контроль з боку інституцій влади щодо поширення інформації в ЗМІ, а це буде суперечити статті 15 Конституції.