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Данілов: В Україні з'явилася жінка-олігарх

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 вересня, 15:44
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Журналісти запитували чиновника про скандальний законопроєкт про олігархів і він озвучив несподіване одкровення
Данілов навіть натякнув, що в Україні не одна дуже багата жінка
Данілов навіть натякнув, що в Україні не одна дуже багата жінка / Фото: СНБО

Секретар Ради національно безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже з'явилася жінка-олігарх. Про це сказав на полях форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука, передає LB.ua.

Журналісти запитували чиновника про скандальний законопроєкт про олігархів і він озвучив несподіване одкровення.

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"До речі, щоб ви знали, що стосується олігархів – це така суто чоловіча (справа)... Але є вже одна жіночка. Ви (журналісти) відразу – "хто?". Вона не одна", – сказав Данілов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів).

Проте 10 вересня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що передав законопроєкт Венеціанській комісії на експертизу, чого від нього зажадали чотири фракції парламенту і омбудсмен.

Чому олігархічний закон вирішили віддати "венеціанці"

  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. За її словами, цей документ порушує права людини.
  • Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.
  • Денісова підкреслила, що в нинішньому вигляді законопроєкт загрожує і свободі слова. Може бути введена цензура, тобто контроль з боку інституцій влади щодо поширення інформації в ЗМІ, а це буде суперечити статті 15 Конституції.
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