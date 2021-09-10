"Венеціанка" перевірить закон про олігархів: як відреагували в Україні та ЄС

Іноземні та українські політики і дипломати вважають правильним, що законопроєкт №5599 про олігархів переданий на розгляд Венеціанської комісії, оскільки цей орган має абсолютний міжнародний авторитет і його висновки не підлягають сумніву.
Про це йшла мова на полях форуму YES Brainstorming, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.
Заступник глави Консультативної місії ЄС Фредрік Весслау
"Венеціанська комісія завжди користується великим авторитетом у справі законотворчості. Її висновки щодо таких питань грають в Україні конструктивну роль. Думаю, в загальному вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії".
Колишній прем'єр-міністр Швеції та ексглава МЗС Карл Більдт
"Мені здається, це хороша ідея. Я маю на увазі, що Венеціанська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, і їхня думка була надзвичайно корисною для ряду країн, коли ті стикалися з будь-яких спірними або складним питанням верховенства права".
Ексглава МВС України Арсен Аваков
"Я вважаю, що будь-які закони, які викликають соціальний резонанс і тим більше, коли є наполягання з боку ряду опозиційних фракцій, і є сумніви у омбудсмена та інших фахівців... Нічого не трапиться від того, що ми цей закон проведемо через Венеціанську комісію. Ми будуємо розвинену європейську країну з цінностями загальновизнаними, тому це коректна процедура і Україна її проходила вже не один раз".
Ексглава МЗС України Павло Клімкін
"Я вважаю всю історію смішною. Запитайте кого завгодно – Байдена, Меркель, того, хто знає Україну – він вам назве олігархів так, як він розуміє. Це політичне сприйняття, його не можна визначити юридично. Прогрес будь-якого суспільства і країни полягає в тому, що ми стаємо кращими, ми стаємо прозорими. Повинні люди краще працювати – це 100%. Повинні люди прозоріше відбиратися за допомогою суспільства – це 100%. Повинні мати кращі медіа – це 100% і так відбувається прогрес. Не можна за допомогою трьох рядків побудувати кращий світ. Так воно не працює і те, що ми посилаємо один закон до Венеціанської комісії – це правильна історія".
Чому олігархічний закон вирішили віддати "венеціанці"
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. За її словами, цей документ порушує права людини.
- Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.
- Денісова підкреслила, що в нинішньому вигляді законопроєкт загрожує і свободі слова. Може бути введена цензура, тобто контроль з боку інституцій влади щодо поширення інформації в ЗМІ, а це буде суперечити статті 15 Конституції.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
А днями експерти і політики обговорили заяву Денісової про деолігархізацію. Вони відзначають, що владі краще подбати про сильні суди, боротьбу з корупцією і, найголовніше, виконання вже чинних законів.