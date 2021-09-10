Разумков передав закон про олігархів на експертизу Венеціанської комісії

Всі опозиційні фракції парламенту і омбудсмен вимагаюсть перевірити законопроєкт і тільки слуги народу були проти

Депутати хочуть міжнародної перевірки законопроекту. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков передав на експертизу Венеціанськії комісії прийнятий Верховною Радою у першому читанні законопроєкт №5599 про олігархів. Про це він повідомив журналістам на брифінгу.

Журналіст зазначила, що напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив листа до спікера парламенту з проханням не направляти законопроєкт на розгляд "венеціанки", оскільки висновків можна чекати два-три місяці.

"Звернулися ще чотири опозиційні фракції, щоб направити цей лист (Венеціанській комісії. – Ред.). Він спрямований. Якщо ми говоримо про лист від Арахамії, то його ще немає. Якщо ми відправляємо той чи інший законопроєкт до Венеціанської комісії, немає зобов'язань у Верховної Ради – чекати. Нам не потрібно чекати висновку Венеціанської комісії. Станом на сьогодні звернулися чотири опозиційні фракції. Також було звернення Людмили Денісової. Тому – так (відправили. – Ред.)", – заявив Разумков.

Чому олігархічний закон вирішили віддати "венеціанці"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. За її словами, цей документ порушує права людини.

Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

Денісова підкреслила, що в нинішньому вигляді законопроєкт загрожує і свободі слова. Може бути введена цензура, тобто контроль з боку інституцій влади щодо поширення інформації в ЗМІ, а це буде суперечити статті 15 Конституції.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях експерти і політики обговорили заяву Денісової про деолігархізацію. Вони відзначають, що владі краще подбати про сильні суди, боротьбу з корупцією і, найголовніше, виконання вже чинних законів.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко теж вважає, що цей законопроєкт порушує Конституцію.