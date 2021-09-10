Разумков передав закон про олігархів на експертизу Венеціанської комісії

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков передав на експертизу Венеціанськії комісії прийнятий Верховною Радою у першому читанні законопроєкт №5599 про олігархів. Про це він повідомив журналістам на брифінгу.
Журналіст зазначила, що напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив листа до спікера парламенту з проханням не направляти законопроєкт на розгляд "венеціанки", оскільки висновків можна чекати два-три місяці.
"Звернулися ще чотири опозиційні фракції, щоб направити цей лист (Венеціанській комісії. – Ред.). Він спрямований. Якщо ми говоримо про лист від Арахамії, то його ще немає. Якщо ми відправляємо той чи інший законопроєкт до Венеціанської комісії, немає зобов'язань у Верховної Ради – чекати. Нам не потрібно чекати висновку Венеціанської комісії. Станом на сьогодні звернулися чотири опозиційні фракції. Також було звернення Людмили Денісової. Тому – так (відправили. – Ред.)", – заявив Разумков.
Чому олігархічний закон вирішили віддати "венеціанці"
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. За її словами, цей документ порушує права людини.
- Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.
- Денісова підкреслила, що в нинішньому вигляді законопроєкт загрожує і свободі слова. Може бути введена цензура, тобто контроль з боку інституцій влади щодо поширення інформації в ЗМІ, а це буде суперечити статті 15 Конституції.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях експерти і політики обговорили заяву Денісової про деолігархізацію. Вони відзначають, що владі краще подбати про сильні суди, боротьбу з корупцією і, найголовніше, виконання вже чинних законів.
Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко теж вважає, що цей законопроєкт порушує Конституцію.