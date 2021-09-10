"Венецианка" проверит закон об олигархах: как отреагировали в Украине и ЕС

Украина уже не раз отправляла законопроекты на международную экспертизу – в этом нет ничего страшного, говорит Аваков

Бильдт (слева), Аваков (в центре) и Весслау позитивно оценили шаг Киева. Коллаж "Сегодня"

Иностранные и украинские политики и дипломаты считают правильным, что законопроект №5599 об олигархах передан на рассмотрение Венецианской комиссии, поскольку этот орган имеет абсолютный международный авторитет и его выводы не подлежат сомнению.

Об этом шла речь на полях форума YES Brainstorming, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

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Заместитель главы Консультативной миссии ЕС Фредрик Весслау

Весслау одобрил решенеи Рады. Фото: twitter.com/FWesslau

"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в общем вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии".

Бывший премьер-министр Швеции и экс глава МИДа Карл Бильдт

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Многие страны полагались на "венецианку", говорит Бильдт / Фото: Getty Images

"Мне кажется, это хорошая идея. Я имею в виду, что Венецианская комиссия является наиболее квалифицированным экспертом Европы по вопросам конституционного права, и их мнение было чрезвычайно полезным для ряда стран, когда те сталкивались с любым спорным или сложным вопросом верховенства права".

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков

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Аваков напомнил, что Украина не раз через такое проходила. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Я считаю, что любые законы, которые вызывают социальный резонанс, и тем более, когда есть настаивание со стороны ряда оппозиционных фракций, и есть сомнения у омбудсмена и других специалистов… Ничего не случится от того, что мы этот закон проведем через Венецианскую комиссию. Мы строим развитую европейскую страну с ценностями общепризнанными, поэтому это корректная процедура и Украина ее проходила уже не один раз".

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин

Климкин не в восторге от законопроекта / Фото: AFP

"Я считаю всю историю смешной. Спросите кого угодно – Байдена, Меркель, того, кто знает Украину, – он вам назовет олигархов так, как он понимает. Это политическое восприятие, его нельзя определить юридически. Прогресс любого общества и страны заключается в том, что мы становимся лучше, мы становимся прозрачными. Должны люди лучше работать – это 100%. Должны люди прозрачнее отбираться с помощью общества – это 100%. Должны иметь лучшие медиа – это 100%, и так происходит прогресс. Нельзя с помощью трех строк построить лучший мир. Так оно не работает, и то, что мы посылаем один закон в Венецианскую комиссию – это правильная история".

Почему олигархический закон решили отдать "венецианке"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. По ее словам, этот документ нарушает права человека.

Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.

Денисова подчеркнула, что в нынешнем виде законопроект угрожает и свободе слова. Может быть введена цензура, то есть контроль со стороны институций власти относительно распространения информации в СМИ, а это будет противоречить статье 15 Конституции.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

А на днях эксперты и политики обсудили заявление Денисовой о деолигархизации. Они отмечают, что власти лучше позаботиться о сильных судах, борьбе с коррупцией и, самое главное, выполнении уже действующих законов.