Данилов: В Украине появилась женщина-олигарх

Журналисты спрашивали чиновника о скандальном законопроекте об олигархах и он озвучил неожиданное откровение

Данилов даже намекнул, что в Украине не одна очень богатая женщина / Фото: СНБО

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже появилась женщина-олигарх. Об этом сказал на полях форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука, передает LB.ua.

Журналисты спрашивали чиновника о скандальном законопроекте об олигархах и он озвучил неожиданное откровение.

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"Кстати, чтобы вы знали, что касается олигархов – это такое чисто мужское (дело)… Но есть уже одна женщина. Вы (журналисты) сразу – "кто?". Она не одна", – сказал Данилов.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Однако 10 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что передал законопроект Венецианской комиссии на экспертизу, чего от него потребовали четыре фракции парламента и омбудсмен.

Почему олигархический закон решили отдать "венецианке"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. По ее словам, этот документ нарушает права человека.

Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.

Денисова подчеркнула, что в нынешнем виде законопроект угрожает и свободе слова. Может быть введена цензура, то есть контроль со стороны институций власти относительно распространения информации в СМИ, а это будет противоречить статье 15 Конституции.