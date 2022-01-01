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Суда РФ больше не смогут попасть во внутренние воды Украины – что случилось

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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1 января, 13:36
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К внутренним речным водным путям относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр
Кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами
Кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 января вступает вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте". Закон опубликован на сайте Верховной Рады.

Во внутренние воды Украины не смогут попасть

  • суда, плавающие под флагом государства-агрессора;
  • суда, принадлежащие гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

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Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины.

Кроме того, в законе закреплены нормы, касающиеся затонувшего имущества, а также об ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

Угроза вторжения в Украину

  • 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по последним опросам, более 50% граждан готовы защищать нашу страну. По его словам, из них 35% – готовы сразу взять в руки оружие.
  • Соединенные Штаты Америки и Украина сейчас работают над дипломатическим вариантом сдерживания России от дальнейшей агрессии и возможного вторжения. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, на Западе четко осознают угрозы, а потому готовятся и к "варианту Б".
  • 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
  • В то же время бывший заместитель генерального секретаря НАТО американский дипломат Александр Вершбоу заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".

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