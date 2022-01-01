Суда РФ больше не смогут попасть во внутренние воды Украины – что случилось

К внутренним речным водным путям относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр

Кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 января вступает вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте". Закон опубликован на сайте Верховной Рады.

Во внутренние воды Украины не смогут попасть

суда, плавающие под флагом государства-агрессора;

суда, принадлежащие гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

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Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины.

Кроме того, в законе закреплены нормы, касающиеся затонувшего имущества, а также об ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

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