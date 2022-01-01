Судна РФ більше не зможуть потрапити у внутрішні води України – що сталося

До внутрішніх річкових водних шляхів відносяться такі річки, як Дністер, Дунай, Дніпро

Кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів та вантажі у міжнародних рейсах між річковими портами / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 січня набуває чинності закон "Про внутрішній водний транспорт". Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

У внутрішні води України не зможуть потрапити

судна, що плавають під прапором держави-агресора;

судна, що належать громадянам держави-агресора або суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції".

Згідно із законом, кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів та вантажі у міжнародних рейсах між річковими портами. Також забороняється реєстрація у Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.

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Цю ж заборону запроваджено стосовно каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України.

Крім того, у законі закріплені норми щодо затонулого майна, а також про відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.

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