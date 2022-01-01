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Судна РФ більше не зможуть потрапити у внутрішні води України – що сталося

Наталія Магдик Наталія Магдик
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1 січня, 13:36
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До внутрішніх річкових водних шляхів відносяться такі річки, як Дністер, Дунай, Дніпро
Кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів та вантажі у міжнародних рейсах між річковими портами
Кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів та вантажі у міжнародних рейсах між річковими портами / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 січня набуває чинності закон "Про внутрішній водний транспорт". Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

У внутрішні води України не зможуть потрапити

  • судна, що плавають під прапором держави-агресора;
  • судна, що належать громадянам держави-агресора або суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції".

Згідно із законом, кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів та вантажі у міжнародних рейсах між річковими портами. Також забороняється реєстрація у Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.

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Цю ж заборону запроваджено стосовно каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України.

Крім того, у законі закріплені норми щодо затонулого майна, а також про відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.

Загроза вторгнення в Україну

  • 30 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що за останніми опитуваннями, понад 50% громадян готові захищати нашу країну . За його словами, з них 35% – готові одразу взяти до рук зброю.
  • Сполучені Штати Америки та Україна зараз працюють над дипломатичним варіантом стримування Росії від подальшої агресії та можливого вторгнення. За словами посла України в США Оксани Маркарової, на Заході чітко усвідомлюють загрози, а тому готуються і до "варіанту Б".
  • 6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
  • Водночас, колишній заступник генерального секретаря НАТО американський дипломат Александер Вершбоу заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити , війська поблизу українського кордону – це лише тиск на Київ та перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може запровадити війська на Донбас під виглядом "миротворців".

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