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У Украины есть план "Б" на случай вторжения РФ – посол объяснила

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
28 декабря, 14:10
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Украина и Запад работают над двумя вариантами сдерживания российской агрессии
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: коллаж "Сегодня"
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки и Украина сейчас работают над дипломатическим вариантом сдерживания России от дальнейшей агрессии и возможного вторжения. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровы, на Западе четко осознают угрозы, а потому готовятся и к "варианту Б".

Об этом она рассказала в интервью изданию "Левый берег".

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"Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся", — сказала Маркарова.

Дипломат не уточнила, что именно будет предусматривать "вариант Б", однако речь идет о ситуации потенциального полномасштабного нападения РФ на Украину.

"В настоящее время Соединенные Штаты активно обращаются к России с тем, чтобы сфокусироваться на варианте "А", они действительно стремятся к дипломатическому урегулированию и демонстрируют России, что есть другой путь. Для США и всего цивилизованного мира война не желаемый сценарий развития событий. В то же время, есть понимание того, что есть угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им уступать", – подытожила Маркарова.

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Угроза вторжения РФ в Украину

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