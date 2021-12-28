У Украины есть план "Б" на случай вторжения РФ – посол объяснила

Соединенные Штаты Америки и Украина сейчас работают над дипломатическим вариантом сдерживания России от дальнейшей агрессии и возможного вторжения. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровы, на Западе четко осознают угрозы, а потому готовятся и к "варианту Б".
Об этом она рассказала в интервью изданию "Левый берег".
"Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся", — сказала Маркарова.
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Дипломат не уточнила, что именно будет предусматривать "вариант Б", однако речь идет о ситуации потенциального полномасштабного нападения РФ на Украину.
"В настоящее время Соединенные Штаты активно обращаются к России с тем, чтобы сфокусироваться на варианте "А", они действительно стремятся к дипломатическому урегулированию и демонстрируют России, что есть другой путь. Для США и всего цивилизованного мира война не желаемый сценарий развития событий. В то же время, есть понимание того, что есть угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им уступать", – подытожила Маркарова.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.