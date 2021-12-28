Україна має план "Б" на випадок вторгнення РФ – посол пояснила

Сполучені Штати Америки та Україна зараз працюють над дипломатичним варіантом стримування Росії від подальшої агресії та можливого вторгнення. За словами посла України в США Оксани Маркарови, на Заході чітко усвідомлюють загрози, а тому готуються і до "варіанту Б".
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег".
"Зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом "А", дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також всі активно готуються", — сказала Маркарова.
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Дипломат не уточнила, що саме передбачатиме "варіант Б", проте йдеться про ситуацію потенційного повномасштабного нападу РФ на Україну.
"Наразі Сполучені Штати активно звертаються до Росії з тим, щоб сфокусуватися на варіанті "А", вони справді прагнуть дипломатичного врегулювання і демонструють Росії, що є інший шлях. Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися", – підсумувала Маркарова.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки , як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія у разі вторгнення в Україну зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів. Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.
- Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер пояснив, що змусить Путіна припинити війну в Україні. Господар Кремля не йде на мирні переговори, але його можна змусити.