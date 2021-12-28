Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Влада Події

Україна має план "Б" на випадок вторгнення РФ – посол пояснила

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
28 грудня, 14:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна та Захід працюють над двома варіантами стримування російської агресії
Посол України у США Оксана Маркарова. Фото: колаж "Сьогодні"
Посол України у США Оксана Маркарова. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки та Україна зараз працюють над дипломатичним варіантом стримування Росії від подальшої агресії та можливого вторгнення. За словами посла України в США Оксани Маркарови, на Заході чітко усвідомлюють загрози, а тому готуються і до "варіанту Б".

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Реклама

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом "А", дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також всі активно готуються", — сказала Маркарова.

Дипломат не уточнила, що саме передбачатиме "варіант Б", проте йдеться про ситуацію потенційного повномасштабного нападу РФ на Україну.

"Наразі Сполучені Штати активно звертаються до Росії з тим, щоб сфокусуватися на варіанті "А", вони справді прагнуть дипломатичного врегулювання і демонструють Росії, що є інший шлях. Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися", – підсумувала Маркарова.

Реклама

Загроза вторгнення РФ в Україну

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

32 520

захворіло за тиждень в Україні

-30%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти