Суд над народным депутатом: политик не уплатил налогов на 118 млн гривен

Депутат Верховной Рады предстанет перед судом по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов

Подозреваемому прямо дома зачитали обвинения / Фото ДБР / Коллаж "Сегодня"

В суд передается дело народного депутата Украины, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн гривен. Завершено досудебное расследование в отношении политика.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Следствием было установлено, что в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенных рядом с Киевом.

"При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло ему снизить ставку налога в сделках с 18% до 5%", – сказано в сообщении ГБР.

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По заключению экспертов, таким образом подозреваемый не перечислил госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн гривен. Теперь народный депутат предстанет перед судом по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 000 до 25 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Кто фигурант дела

По версии "Украинской правды", обвиняемый – народный депутат группы "За майбутнє" Виктор Мялик.

Сам депутат подтвердил Суспільному, что у него проходили обыски, однако он всегда платил все налоги и имеет необходимые документы.

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