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Суд над народним депутатом: політик не сплатив податків на 118 млн гривень

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 вересня, 21:01
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Депутат Верховної Ради постане перед судом за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків
Підозрюваному прямо вдома зачитали обвинувачення / Фото ДБР / Колаж "Сегодня"
Підозрюваному прямо вдома зачитали обвинувачення / Фото ДБР / Колаж "Сегодня"

До суду передається справа народного депутата України, який звинувачується в ухиленні від сплати податків на більш ніж 100 млн гривень. Завершено досудове розслідування стосовно політика.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

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Слідством було встановлено, що протягом 2012-2019 років підозрюваний продавав нерухомість в житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка, розташованих поруч з Києвом.

"При цьому він не був зареєстрований фізичною особою-підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло йому знизити ставку податку в угодах з 18% до 5%", – сказано в повідомленні ДБР.

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За висновком експертів, таким чином підозрюваний не перерахував у держбюджет податків на загальну суму понад 118 млн гривень. Тепер народний депутат постане перед судом за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Хто фігурант справи

За версією "Української правди", обвинувачений – народний депутат групи "За майбутнє" Віктор Мялік.

Сам депутат підтвердив Суспільному, що у нього проходили обшуки, проте він завжди платив усі податки та має необхідні документи.

Справи нардепів

  • Скандально відомого народному депутату Гео Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою в перешкоджанні діяльності народного депутата і депутата місцевої ради.
  • Під слідством з запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту знаходиться зараз депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук. Він підозрюється в державній зраді.
  • Нещодавно на квартиру депутата Верховної Ради України з фракції "Голос" Олександри Устинової наклали арешт, а автомобіль оголосили в розшук. Суд прийняв відповідне рішення через позови від заступника начальника Головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова.
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