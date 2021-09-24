Суд над народним депутатом: політик не сплатив податків на 118 млн гривень

До суду передається справа народного депутата України, який звинувачується в ухиленні від сплати податків на більш ніж 100 млн гривень. Завершено досудове розслідування стосовно політика.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Слідством було встановлено, що протягом 2012-2019 років підозрюваний продавав нерухомість в житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка, розташованих поруч з Києвом.
"При цьому він не був зареєстрований фізичною особою-підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло йому знизити ставку податку в угодах з 18% до 5%", – сказано в повідомленні ДБР.
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За висновком експертів, таким чином підозрюваний не перерахував у держбюджет податків на загальну суму понад 118 млн гривень. Тепер народний депутат постане перед судом за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Хто фігурант справи
За версією "Української правди", обвинувачений – народний депутат групи "За майбутнє" Віктор Мялік.
Сам депутат підтвердив Суспільному, що у нього проходили обшуки, проте він завжди платив усі податки та має необхідні документи.
Справи нардепів
- Скандально відомого народному депутату Гео Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою в перешкоджанні діяльності народного депутата і депутата місцевої ради.
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