На квартиру нардепа "Голосу" Устинової наклали арешт через позов поліцейського, який назвав її "тупою вівцею"

Суд зобов'язав депутата виплатити правоохоронцю 80 тисяч гривень компенсації

На помешкання депутата наклали арешт, а автомобіль оголосили в розшук. Фото: колаж "Сьогодні"

На квартиру депутата Верховної Ради України від фракції "Голос" Олександри Устинової наклали арешт, а автомобіль оголосили в розшук. Про це нардеп повідомила на своїй сторінці в Facebook в четвер, 26 серпня.

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За її словами, суд ухвалив відповідне рішення через позови від заступника Головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова. Причиною цього стало, що Устинова сказала, що він не гідний носити звання офіцера.

"На мою квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Це новий "привіт" від нашої нової "реформованої " поліції. Все тому, що повинна сплатити майже 80 тисяч гривень компенсації за завдану моральну шкоду цілому заступнику Головного слідчого управління поліції", – написала Устинова.

Депутат зазначила, що Шевцов публічно на своїй сторінці в Facebook обзивав її всіма можливими епітетами від "бродячої тварини" до "тупий вівці" і багатьма іншими епітетами, на що вона йому скромно відповіла, що така людина не гідна носити звання офіцера.

"Так ось, після піврічного "розслідування" внутрішня безпека національної поліції сказала, що Женя "ні при чому"! Це виявляється не він писав, тому що хтось його ФБ хакнул, ну а потім просто взяв і повернув назад", – написала нардеп.

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Також вона додала, що "образився" Шевцов через те, що вона написала скаргу з вимогою перевірити його можливе незаконне збагачення.

"Замість розслідувань внутрішньої безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене. Про те, що наш кращий Печерський суд виніс таке рішення я навіть не знала. Дізналася я про те, що повинна заплатити майже тримісячну зарплату бідному, травмованому такою фразою, заступнику керівника головного слідчого управління Нацполіціі на "крузаке" з "Дії". Мені прийшло повідомлення про виконавче провадження в моєму ставленні. Прийшло воно в липні, а суд виявляється був в лютому", – пояснила нардеп.

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2 березня 2020 року студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова – Олени Шевцової-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, в Києві. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківських кредитів Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і виявилося у власності сім'ї Шевцових.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що народний депутат України з фракції "Голос" Олександра Устинова збиралася балотуватися на пост міського голови Вінниці.

Також ми інформували, що народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві і раніше виключили з фракції "Слуги народу", скоїв ДТП у Львові, а потім ще і напав на свідка, який знімав все на телефон.