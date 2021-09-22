Нардепу Гео Леросу грозит три года тюрьмы

Против народного депутата открыто первое уголовное производство

Машина народного депутата Гео Лероса сгорела 28 августа / Коллаж "Сегодня"

Скандально известному народному депутату Гео Леросу грозит три года тюрьмы. Против него Госбюро расследований открыло уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности народного депутата и депутата местного совета.

Об этом сообщает ТСН.

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Суть дела

ГБР начало расследование после того, как один из телеграмм-каналов опубликовал видео. На нем человек, похожий на нардепа Лероса, принимает пакет с деньгами от человека, который остается за кадром. Они обсуждают кампанию по дискредитации депутата Киевсовета, а также говорят об имитации нападения на нардепа.

"На данный момент проводятся все первоочередные действия для назначения экспертиз, а также принимаются меры с целью признания лица, в отношении которого было организовано информационную атаку, пострадавшим в уголовном производстве", — рассказал представитель ГБР Максим Зинорук.

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