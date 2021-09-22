Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Власть События

Нардепу Гео Леросу грозит три года тюрьмы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 сентября, 00:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Против народного депутата открыто первое уголовное производство
Машина народного депутата Гео Лероса сгорела 28 августа / Коллаж "Сегодня"
Машина народного депутата Гео Лероса сгорела 28 августа / Коллаж "Сегодня"

Скандально известному народному депутату Гео Леросу грозит три года тюрьмы. Против него Госбюро расследований открыло уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности народного депутата и депутата местного совета.

Об этом сообщает ТСН.

Реклама

Читайте также:

Суть дела

ГБР начало расследование после того, как один из телеграмм-каналов опубликовал видео. На нем человек, похожий на нардепа Лероса, принимает пакет с деньгами от человека, который остается за кадром. Они обсуждают кампанию по дискредитации депутата Киевсовета, а также говорят об имитации нападения на нардепа.

"На данный момент проводятся все первоочередные действия для назначения экспертиз, а также принимаются меры с целью признания лица, в отношении которого было организовано информационную атаку, пострадавшим в уголовном производстве", — рассказал представитель ГБР Максим Зинорук.

Реклама

Читайте также:

Поджог автомобиля

  • Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начинает расследование по факту возможного уголовного правонарушения со стороны народного депутата Гео Лероса по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.
  • 13 сентября на одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором якобы Лерос за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для поджога машины. Более того, он подробно рассказывает, как собирается после "покушения" на свой автомобиль использовать это против власти, мол, это ему мстят за политическую деятельность.
  • 21 сентября Лерос побывал на допросе в столичной полиции в рамках дела о поджоге его машины в августе прошлого года. В этом деле он проходит как потерпевший.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.36

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять