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Смерть Полякова: врач-нарколог объяснил, мог ли покойный нардеп употреблять метадон

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
12 октября, 07:00
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У врачей есть большие сомнения, что народный депутат Антон Поляков принимал медатон
Правоохранители устанавливают, как метадон попал в организм Антона Полякова / Коллаж "Сегодня"
Правоохранители устанавливают, как метадон попал в организм Антона Полякова / Коллаж "Сегодня"

Сразу несколько украинских медиков высказали сомнения, что скончавшийся 8 октября в Киеве народный депутат группы "За майбутнє" Антон Поляков мог проходить курс лечения метадоном, поскольку имел наркотическую зависимость.

Врач-нарколог Асан Кадыров в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что по внешним признакам Антон Поляков не был похож на человека, употребляющего метадон или наркотики.

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"По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с людьми, которые употребляют. Я их лечу. Исхудавшие лица, мешки под глазами, цвет кожи ... Есть много признаков, указывающих на то, что перед вами наркоман. Я лично не был знаком с Поляковым, но за фото и видео могу сказать, что он не похож на человека, которому нужен был метадон", – рассказала нам медик.

Аналогичного мнения придерживается известный доктор Евгений Комаровский, который, к тому же лично знал Полякова.

"Я – не судмедэксперт. Но то, что светлый, нормальный парень, который никогда в наркомании не был замечен, не пил бы крепкий алкоголь вприкуску с метадоном – это совершенно очевидно. Я почти уверен в том, что те, кто подсыпал ему это, если ему это подсыпали, они не ставили цель его убить. Напугать, показать всем, что он наркоман, показать его валяющимся в грязи, дискредитировать, куда-то вывезти и там поучить – это я допускаю", – высказал свое мнение в эфире телеканала "Украина 24" доктор Комаровский.

Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
  • 2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.

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