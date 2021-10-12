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Смерть Полякова: лікар-нарколог пояснив, чи міг покійний нардеп вживати метадон

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
12 жовтня, 07:00
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У лікарів є великі сумніви, що народний депутат Антон Поляков приймав медатон
Правоохоронці встановлюють, як метадон потрапив в організм Антона Полякова / Колаж "Сьогодні"
Правоохоронці встановлюють, як метадон потрапив в організм Антона Полякова / Колаж "Сьогодні"

Відразу кілька українських медиків висловили сумнів, що померлий 8 жовтня в Києві народний депутат групи "За майбутнє" Антон Поляков міг проходити курс лікування метадоном, оскільки мав наркотичну залежність.

Лікар-нарколог Асан Кадиров в коментарі сайту "Сьогодні" зазначила, що за зовнішніми ознаками Антон Поляков не був схожий на людину, що вживає метадон або наркотики.

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"За родом своєї діяльності я часто стикаюся з людьми, які вживають. Я їх лікую. Змарнілі обличчя, мішки під очима, колір шкіри... Є багато ознак, що вказують на те, що перед вами наркоман. Я особисто не був знайомий із Поляковим, але за фото і відео можу сказати, що він не схожий на людину, якій потрібен був метадон", – розповіла нам медик.

Аналогічної думки дотримується відомий лікар Євген Комаровський, який, до того ж особисто знав Полякова.

"Я – не судмедексперт. Але те, що світлий, нормальний хлопець, який ніколи в наркоманії не був помічений, не пив би міцний алкоголь вприкуску з метадоном – це абсолютно очевидно. Я майже впевнений в тому, що ті, хто підсипав йому це, якщо йому це підсипали, вони не ставили за мету його вбити. Налякати, показати всім, що він наркоман, дискредитувати, кудись вивезти і там повчити – це я допускаю", – висловив свою думку в ефірі телеканалу "Україна 24" лікар Комаровський.

Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019 го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав більше 6 тисяч поправок до банківського законопроекту, регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроекту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
  • 2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітини.

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