Смерть Полякова: лікар-нарколог пояснив, чи міг покійний нардеп вживати метадон

У лікарів є великі сумніви, що народний депутат Антон Поляков приймав медатон

Правоохоронці встановлюють, як метадон потрапив в організм Антона Полякова / Колаж "Сьогодні"

Відразу кілька українських медиків висловили сумнів, що померлий 8 жовтня в Києві народний депутат групи "За майбутнє" Антон Поляков міг проходити курс лікування метадоном, оскільки мав наркотичну залежність.

Лікар-нарколог Асан Кадиров в коментарі сайту "Сьогодні" зазначила, що за зовнішніми ознаками Антон Поляков не був схожий на людину, що вживає метадон або наркотики.

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"За родом своєї діяльності я часто стикаюся з людьми, які вживають. Я їх лікую. Змарнілі обличчя, мішки під очима, колір шкіри... Є багато ознак, що вказують на те, що перед вами наркоман. Я особисто не був знайомий із Поляковим, але за фото і відео можу сказати, що він не схожий на людину, якій потрібен був метадон", – розповіла нам медик.

Аналогічної думки дотримується відомий лікар Євген Комаровський, який, до того ж особисто знав Полякова.

"Я – не судмедексперт. Але те, що світлий, нормальний хлопець, який ніколи в наркоманії не був помічений, не пив би міцний алкоголь вприкуску з метадоном – це абсолютно очевидно. Я майже впевнений в тому, що ті, хто підсипав йому це, якщо йому це підсипали, вони не ставили за мету його вбити. Налякати, показати всім, що він наркоман, дискредитувати, кудись вивезти і там повчити – це я допускаю", – висловив свою думку в ефірі телеканалу "Україна 24" лікар Комаровський.

Що відомо про Антона Полякова?