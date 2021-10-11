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"Так не вбивають" – несподівана версія доктора Комаровського про отруєння метадоном нардепа Полякова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 жовтня, 23:07
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Лікар розповів, що вживання метадону з алкоголем не завжди призводить до смерті
Комаровський особисто знав Антона Полякова / Колаж "Сьогодні"
Комаровський особисто знав Антона Полякова / Колаж "Сьогодні"

Доктор Євген Комаровський висловив несподівану версію про отруєння нардепа Антона Полякова, з яким особисто спілкувався в Харкові. Він вважає, що завдання отруйників було публічно представити молодого депутата як звичайного наркомана.

Про це Євген Комаровський сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Нова версія

"Я – не судмедексперт. Але те, що світлий, нормальний хлопець, який ніколи в наркоманії не був помічений, не пив би міцний алкоголь вприкуску з метадоном – це абсолютно очевидно. Я майже впевнений в тому, що ті, хто підсипав йому це, якщо йому це підсипали, вони не ставили за мету його вбити. Налякати, показати всім, що він наркоман, дискредитувати, кудись вивезти і там повчити – це я допускаю", – висловив свою думку в ефірі Комаровський.

На думку лікаря, якби метою було вбивство, зловмисники вибрали б інші, більш ефективні ліки.

Чи небезпечний метадон з алкоголем

На думку Євгена Комаровського, метадон навіть з алкоголем не завжди може привести до летального результату.

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"Дійсно, метадон разом з алкоголем може давати небезпечні для життя порушення функцій дихання, пригнічення центральної нервової системи. Але говорити про те, що метадон плюс алкоголь – це 100% смерть – неправильно... Метадон – це ліки, які випускаються заводами, яке виписують лікарі для лікування героїнових наркоманів. У цих ліків є купа проблем (побічних ефектів і протипоказань – Авт). Метадон зазвичай строго контролюється лікарями і його виписують за рецептами. А у наркоманів, наскільки я знаю, метадон приймати не престижно... Мовляв, всі круті на кокаїні ", – зазначив Комаровський.

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, щодо яких є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і 2020 року став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав більше шести тисяч поправок до банківського законопроєкту, що регулює питання виведених з ринку банків.
  • 8 жовтня Поляков помер в Києві. За результатами розтину, його смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
  • Напередодні смерті депутат розповідав, що "слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

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