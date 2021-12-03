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Семенченко будут судить – в чем его обвиняют

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 декабря, 16:58
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Экс-нардепа обвиняют в совершение теракта и контрабанде
СБУ направила обвинительный акт по Семенченко в суд
СБУ направила обвинительный акт по Семенченко в суд / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа Семена Семенченко и девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"С начала 2018 года на территории Киева и Киевской области под руководством Семенченко действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование. Оно располагало тренировочной базой военного типа, арсеналом оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за границей", – говорится в сообщении.

В чем обвиняют

Было установлено, что Семенченко организовал, а его участники в июле 2019 совершили террористический акт – выстрели из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве.

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Его а также сообщников обвиняют в контрабанде товаров военного назначения для последующей реализации их предприятиям оборонного сектора по завышенным ценам.

Уголовные производства в отношении девяти других участников этого вооруженного формирования были направлены в суд раньше.

Дело Семенченко

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