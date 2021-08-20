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Семенченко объявил голодовку: что его так разозлило

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 августа, 13:18
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Недавно подозреваемого экс-нардепа снова отправили за решетку, и он обещал быстро выйти из СИЗО, но суд принял неожиданное для него решение
Семенченко еду больше не приносить. Фото: facebook.com/dostali.hvatit
Семенченко еду больше не приносить. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Экс-нардеп и бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко объявил бессрочную голодовку после того, как Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на его арест на начало сентября.

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Об это говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Отмечается, что апелляция Семенченко была перенесена на 3 сентября из-за того, что Соломенский суд Киева не успел за месяц передать документы по делу в Апелляционный суд

"Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого. Сломать украинского добровольца никому не удастся. Мы выстояли против врага в 2014-м, выстоим и сейчас", – говорится в сообщении.

Семенченко резко отреагировал на решение суда. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Напомним, 26 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для экс-нардепа – вместо круглосуточного домашнего ареста снова отправил его в СИЗО. Семенченко обещал тогда в суде, что надолго за решеткой не задержится.

В чем подозревают Семенченко

  • СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (в ее состав входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т. ч. против нацбезопасности страны.
  • В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".
  • Также Семенченко и Шевченко подозревают в контрабанде военных товаров из РФ, которой якобы занимались подозреваемые.
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