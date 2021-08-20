Семенченко оголосив голодування: що його так розлютило

Нещодавно підозрюваного екснардепа знову відправили за грати, і він обіцяв швидко вийти з СІЗО, але суд прийняв несподіване для нього рішення

Семенченко їжу більше не приносити. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Екснардеп і колишній комбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко оголосив безстрокове голодування після того, як Апеляційний суд переніс розгляд скарги на його арешт на початок вересня.

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Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в Facebook.

Зазначається, що апеляція Семенченка була перенесена на 3 вересня через те, що Солом'янський суд Києва не встиг за місяць передати документи по справі до Апеляційного суду

"Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого. Зламати українського добровольця нікому не вдасться. Ми вистояли проти ворога у 2014-му, вистоїмо і тепер", – йдеться в повідомленні.

Семенченко різко відреагував на рішення суду. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Нагадаємо, 26 липня Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для екснардепа – замість цілодобового домашнього арешту знову відправив його в СІЗО. Семенченко обіцяв тоді в суді, що надовго за гратами не затримається.

У чому підозрюють Семенченка

СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (до її складу входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини , у т. ч. проти нацбезпеки країни.

у т. ч. проти нацбезпеки країни. В рамках кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченку і Євгену Шевченко, відомому як "позаштатний агент НАБУ".

Також Семенченка і Шевченка підозрюють у контрабанді військових товарів із РФ, якою нібито займалися підозрювані.