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Фигурант дела Семенченко: "Строил украинский Моссад"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 сентября, 17:42
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СБУ передает в суд дело о частной армии Семена Семенченко и их терроризме
Семену Семенченко грозит до 8 лет тюрьмы / Коллаж "Сегодня"
Семену Семенченко грозит до 8 лет тюрьмы / Коллаж "Сегодня"

СБУ закончила досудебное расследование в уголовном производстве по делу экс-нардепа и бывшего комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко, а также еще против восьми фигурантов дела.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Официальная версия

СБУ сообщает, что Семена Семенченко обвиняют по

  • ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами)
  • ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих госконтролю).

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"В начале 2021 года СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ".", – говорится в сообщении СБУ.

Сообщение фигурантам дела, что расследование закончено / Фото Е.Шевченко
Сообщение фигурантам дела, что расследование закончено / Фото Е.Шевченко

Мнение обвиняемого

Евгений Шевченко написал на своей странице в Фейсбук, чем же именно занимался командир батальона "Донбасс".

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По его версии, Семен Семенченко создавал в Украине аналог национальной разведывательной службы Израиля "Моссад".

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Дело Семенченко

  • СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (в ее состав входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т. ч. направленные против нацбезопасности страны.
  • В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".
  • Также Семенченко и Шевченко подозревают в контрабанде военных товаров из РФ.
  • 26 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для экс-нардепа – вместо круглосуточного домашнего ареста снова отправил его в СИЗО. 8 сентября суд продлил ему арест на два месяца.
  • Экс-нардеп и бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко из-за объявленной голодовки потерял сознание в СИЗО. Он не ест уже 61 день.
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