Семенченка судитимуть – у чому його звинувачують

Екс-нардепа звинувачують у скоєнні теракту та контрабанді

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Прокурори Офісу генерального прокурора України направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього нардепа Семена Семенченка та дев'яти осіб. Про це повідомляє прес-служба ОДП.

"З початку 2018 року на території Києва та Київської області під керівництвом Семенченка діяло не передбачене законом збройне формування. Воно мало у своєму розпорядженні тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпаси та вибухові речовини. Учасники постійно проходили відпрацювання бойових умінь та навичок, у тому числі за кордоном ", – йдеться у повідомленні.

У чому звинувачують

Було встановлено, що Семенченко організував, а його учасники в липні 2019 року вчинили терористичний акт – постріли з протитанкового гранатомета по будівлі одного з українських телеканалів у Києві.

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Його та спільників звинувачують у контрабанді товарів військового призначення для подальшої реалізації їх підприємствам оборонного сектору за завищеними цінами.

Кримінальні провадження стосовно дев'яти інших учасників цього збройного формування були направлені до суду раніше.

Справа Семенченка